معلومات عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2023

حصد فيلم Anatomy Of A Fall للمخرجة الفرنسية جاستين تريت على جائزة السعفة الذهبية في ختام مهرجان كان السينمائي 2023، وتعتبر المخرجة الثالثة التي تحصد تلك الجائزة على مدار دورات المهرجان الـ 76 بعد جين كامبيون عن فيلمها «The Piano» في 1993، وجوليا دوكورناو عن فيلم «Titane» عام 2021.

وسلمت النجمة الأمريكية جين فوندا جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جاستين تريت، في ختام مهرجان كان السينمائي 2023، أمس، قائلة: «حضرت كان لأول مرة في عام 1963، كان المهرجان أصغر في ذلك الوقت، لم تكن هناك مخرجات تتنافس في ذلك الوقت ولم يخطر ببالنا أن هناك شيئًا خاطئًا في ذلك، ولكن قطعنا شوطًا طويلاً وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه»، وفقا لما نشره موقع «يورو نيوز».

جين فوندا في ختام مهرجان كان السينمائي 2023

وتابعت جين فوندا في كلمتها أما الحضور في ختام مهرجان كان السينمائي 2023: «يجب أن نحتفل بالتغيير»، منوهةً بوجود 7 مخرجات كانا يتنافسن على جوائز المسابقة الرسمية، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من المخرجات.

الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2023

وتدور أحداث الفيلم حول «ساندرا»، كاتبة ألمانية ألقي القبض عليها بتهمة القتل بعد وفاة زوجها في ظروف غامضة وتحاول إثبات براءتها خلال المحاكمة، من إخراج جوستين ترييت التي شاركت في كتابته السيناريو مع آرثر هراري، ويشارك في بطولة الفيلم ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث وصوفي فيليير، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الفرنسية في أغسطس المقبل.

ولا تعتبر السعفة الذهبية هي الجائزة الوحيدة التي حصدها الفيلم، حيث حصد أيضا على جائزة «بالم دوج» والتي تم منحها للكلب الذي ظهر في الفيلم، حيث أكدت لجنة تحكيم المسابقة أن الكلب يتمتع بـ «بكل معايير النجومية»، وأوضحت في البيان: «أدى (سنوب) دوراً أساسياً في حبكة الفيلم وأثار إعجاب لجنة التحكيم في مشهد درامي تظاهر فيه بطريقة مقنعة جداً بأنه مصاب بمرض».