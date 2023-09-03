هل كان محمد الفايد سببا في عودة الساحر محمود عبد العزيز إلى الدراما؟

شهد عام 2004 عودة الفنان محمود عبدالعزيز للدراما، بعد غياب استمر 14 سنة، منذ آخر أعماله التليفزيونية ملحمة رأفت الهجان 1992، وهي العودة التي أحدثت ضجة كبيرة بسبب اشتياق الجمهور لنجمهم المفضّل، فضلا عن أن المسلسل الذي عاد به الفنان للعودة «محمود المصري».

وربط المشاهدون بينه وبين رجل الأعمال الملياردير المصري محمد الفايد، الذي وافته المنية فى الساعات الماضية قبل يوم من ذكرى وفاة نجله دودي الفايد، الذي توفى إثر حادث أليم بصحبة الأميرة ديانا يوم 31 أغسطس 1997، والتأكيد أن المسلسل انعكاس لحياته وقصة صعوده إلى عالم الأثرياء.

تساؤلات صحفية كثيرة، لاحقت محمود عبدالعزيز، حول ما إذا كانت شخصية محمود المصري هي نفسها حياة محمد الفايد، وجاءت الإجابات التي نُسبت إلى «الساحر» وقتها، وتأكيده أن المسلسل كان يدور حول سيرة «الفايد» وحياته، ولكن الأخير اعترض على الإشارة إليه في عمل فني، في الوقت الذي كانت فيه تحقيقات مقتل نجله دودي الفايد، والأميرة ديانا ما زالت مستمرة.

قصة صعود محمد الفايد جذبت «الساحر» وتحمّس لها مدحت العدل

وأوضح محمود عبدالعزيز أن صُناع العمل الدرامي والكاتب مدحت العدل مؤلف المسلسل، اضطروا لإجراء تعديلات على المسلسل استجابة لرغبة الملياردير المصري، وجرى تغيير اسم المسلسل من «الفايد» إلى «أوراق من دفتر مليونير»، حتى جرى الاستقرار بشكل نهائي على اسم «محمود المصري»، الذي أخرجه مجدي أبوعميرة.

مدحت العدل رفض طلبا للملياردير بإرسال الحلقات إلى مكتبه قبل تصويرها

وحسب ما ذكره، الكاتب محمد مسعود، في كتابه «أساطير الدراما»، أن موافقة محمود عبدالعزيز على العودة إلى الدراما بعد غيابه سنوات طويلة عن المشاركة في أي عمل دون مستوى رأفت الهجان، الذي حقق نجاحا جماهيريا غير مسبوق، جاءت بعدما حكى له السيناريست مدحت العدل، قصة كفاح الملياردير محمد الفايد، الذي تحمّس لسيرة هذا الرجل الذي نجح في بلاد الإنجليز، وخلق مكانته الخاصة به، ونقل رؤيته إلى «الساحر» الذي تحمّس بدوره وأشّر بالموافقة على الفور.

شروط محمد الفايد غيرّت مسار حلقات مسلسل «محمود المصري»

وتواصل مدحت العدل مع الملياردير المصري خلال وجوده في سويسرا وقتها، وطلب الأخير إرسال كل حلقة بمجرد كتابتها مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ليتسنى مراجعتها من قِبل المكتب القانونى، ما رفضه «العدل» الذي قرّر التحرّر من فكرة أن يُنسب المسلسل إلى قصة «الفايد» من الأساس، وذلك بداية من الحلقة السادسة، وأن تكون الحكاية عن قصة صعود شاب في خمسينيات القرن الماضي، ورصد التغيّرات التي طرأت على المجتمع خلال تلك الفترة.

قصة مسلسل محمود المصري

وتدور قصة مسلسل «محمود المصرى» عن شاب إسكندراني مكافح، يتزوج من شقيقة أحد رجال الأعمال، وينجب ابنه الوحيد، حتى يحدث الانفصال بينهما، وتبدأ قصة صعوده في الحياة من خلال العمل والسفر كثيرا، وترتفع أسهمه في الأسواق العالمية، رغم الصعاب والتحديات التي تواجهه، ومحاولة اغتيال ابنه يوسف بعد ارتباطه عاطفيا بابنة أحد الأثرياء الذي يرفض هذه الزيجة، وهي الأحداث الأقرب إلى الملياردير المصري محمد الفايد، مع اختلاف بعض التفاصيل والأحداث التي تتعلق بالحبكة الدرامية.