آيات قرآنية تحصنك من الشرور والهوى.. «ينصح بترديدها في هذه الأوقات»

أوضح الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الشخص في حياته يتعرض لكثير من الضغوط والإغراءات التي قد تدفعه لارتكاب ذنوب بغير إرادته وتحرمه من رحمة ربه والانضمام لصفوف المؤمنين يوم القيامة، لافتًا إلى أن ذلك يُظهر أهمية ترديد آيات تحصين النفس باستمرار لا سيما عند الاستيقاظ من النوم ضمن أذكار الصباح، أو وقت الغروب ضمن أذكار المساء.

آيات تحصين النفس من الشرور

ومن ضمن آيات تحصين النفس من الشرور التي يجب على المسلم ترديدها باستمرار لحماية نفسه من كل أشكال الشرور والهوى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ*لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، وأيضًا: «الم*اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ*نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ*مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ*إِنَّ اللَّـهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ».. ولمعرفة مزيد من آيات تحصين النفس من الشرور، اضغط هنــــــــــــــــا.