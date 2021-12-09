آيات تحصين النفس.. كيف تحمي نفسك من الشيطان والحسد والمرض

يتساءل البعض على محرك البحث «جوجل» عن آيات تحصين النفس، وذلك لحمايتهم من الشيطان والوقوع في المعاصي والذنوب، وحمايتهم من الجن ووسوسة الشيطان، ويوضح «الوطن» في هذه السطور آيات تحصين النفس.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن آيات تحصين النفس التي يجب على المسلم ترديدها كل يوم، هي سور «الإخلاص والفلق والناس» ويجب على المسلم أن يردد آيات تحصين النفس ثلاث مرات في الصباح ومثلهم في المساء.

آيات تحصين النفس

1ـ سورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، تردد ثلاث مرات صباحًا ومساءً، وهي آيات تحصين النفس.

2ـ سورة الفلق: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، تردد ثلاث مرات صباحًا ومساءً.

3ـ سورة الناس: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، تردد ثلاث مرات صباحًا ومساءً.

أذكار الصباح والمساء

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أذكارًا للصباح والمساء، يستطيع من خلالها المسلم تحصين نفسه بحيث يرددها كل يوم صباحًا ومساءً، ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، وأيضًا: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

وأوضح «الصاوي»، أن من آيات تحصين النفس أيضًا، آية الكرسي، وقال عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت».

آية الكرسي

«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».