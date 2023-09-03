كشف لغز الأهرامات بعد 4500 سنة.. أدلة جديدة تؤكد عظمة الفراعنة

تُعد الأهرامات لغزًا كبيرًا ضاع في رمال الزمن، ويحاول العلماء معرفة خباياها، خاصة طريقة نقل المصريين القدماء للأحجار الضخمة، التي استخدمت في بناء الأهرامات، دون وجود بنية تحتية حديثة، أو مساعدات خارجية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى الرغم من الدراسات العديدة، التي توصل إليها العلماء في السنوات الماضية، إلا أن البحث عن الأحجار الضخمة، لا يزال مستمرًا، وآخرها ما تم التوصل إليه في شهر مارس 2023، بوجود ممر خفي داخل هرم خوفو، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.