أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، منوهة بوجود مجموعة من التعليمات والخطوات لابد على الراغب في الحصول على كارت الخدمات الطبية المتكاملة، تنفيذها للحصول على خدمته وطلبه.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

وأفادت وزارة الصحة والسكان، أن خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، تتمثل في التالي:

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- الضغط على كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية واختيار الذهاب.

- إدخال البيانات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الاسم الرباعي، والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة.

- النقر على حفظ.

تعديل موعد حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عن إتاحتها لتعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات الطبية المتكاملة، وذلك عبر الدخول على موقع المجالس الطبية المتحصصة، واختيار موعد معين للتعديل، بحسب ما يراه الراغب في الحصول على الكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

ومن جابنها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سكن حكومي.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- تخفيضات في وسائل النقل والمواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5% في المؤسسات الشركات.