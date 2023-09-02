الصحة العالمية ترصد 413 وفاة بالحصبة في اليمن.. تفاصيل بالفيديو

كشف إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في اليمن، تفاصيل إعلان الصحة العالمية رصد 413 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالحصبة في الجمهورية اليمنية، خلال 7 أشهر، مؤكداً أن تلك الأمراض عادت مجدداً للدولة العربية، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي»، بعد أن تم القضاء عليها في السنوات الماضية.

الأمراض جاءت نتيجة الحرب الدائرة في البلاد

وأضاف «الموسمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عودة تلك الأمراض جاءت نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، لافتاً إلى أن كل هذه الإحصاءات تابعة للمناطق الخاضعة لحكم الحوثيين، في المناطق الشمالية نتيجة منع اللقاحات، قائلاً: «عادة يتم تلقيح الأطفال دون الخامسة والعاشرة، من مرض الحصبة"، مؤكدا عودة الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال والكوليرا، نتيجة تدهور النظام الصحي».

القطاع الصحي كان يعمل بنسبة 50%

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية» قائلاً إن «القطاع الصحي كان يعمل بنسبة 50%، ولكن تدهور النظام بعد الحرب بشكل أكبر، علاوة على تدخل جماعة الحوثيين، التي تحول دون وصول اللقاحات، وغيرها التي حاولوا إتلافها».