«السفيرة عزيزة»: منتدى شباب العالم ينظم معسكر الدمج تحت شعار «معا من أجل الصحة النفسية»

قالت سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إن منتدى شباب العالم ينظم معسكر الدمج على مدى 3 أيام تحت شعار «معًا من أجل العناية بالصحة النفسية»، ويتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى ورش العمل لتوعية الشباب بمفهوم الدمج المجتمعي.

منتدى الشباب يناقش مفاهيم الصحة النفسية

أضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»: أن المعسكر هدفه تقبل الآخر والاختلافات بين الأشخاص وبعضها ومواجهة التنمر، ويجري مناقشة مفاهيم الصحة النفسية للشباب خلال المعكسر، منها مفهوم استكشاف الذات، طُرق تقديم الدعم النفسي للمحيطين، مشيرًا إلى أن هذه المفاهيم، ستخلق فارقا بحياة الشباب وشخصياتهم.

تابعت أن من يشارك بالمعسكر شباب الجامعات وطلاب المدارس وذوى الهمم، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وعدد من المهاجرين الوافدين بمصر، بسبب النزاع الأخير بالسودان، وكل ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر، لتشجيع السودانين للاندماج والتعايش داخل مصر.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات، هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.