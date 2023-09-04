أخطاء تقع فيها ربات البيوت عند حفظ الطعام بالثلاجة.. يجب تجنبها

يرتكب بعض الأشخاص أخطاءً كارثية، عند حفظ الطعام في الثلاجة، منها وضع الأطعمة ساخنة، إذ يجب انتظارها حتى تبرد تمامًا، لأن الحرارة تعمل على تقليل كفاءة تبريد الثلاجة، بحسب ما نشره موقع «onegoodthingbyjillee».

ومن العادات الخاطئة أيضًا تخزين الأطعمة في الأرفف غير المخصصة لذلك، من خلال وضع بعض الأصناف في باب الثلاجة، لذا يجب الانتباه جيدًا، ولمزيد من التفاصيل يمكن الضغط هنا.