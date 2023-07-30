طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في الثلاجة.. تقلل الفاتورة وتخفف الأحمال

استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح، ووضعها في أماكن محددة بالمنزل؛ يوفر من استهلاك الكهرباء، وبالتالي يساهم في حل أزمة الكهرباء، ويقلل الأحمال على شبكة الكهرباء، وبالتالي لا يحدث انقطاع للتيار.

ترشيد استهلاك الكهرباء في الثلاجة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء؛ تستعرض «الوطن» طرق لترشيد استهلاك الكهرباء في الثلاجة، والتي جاءت على النحو التالي:

مكان وضع الثلاجة

- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها، يجب ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 و15 سم، من خلف الثلاجة، ومسافة لا تقل عن 5 سم يمينا ويسارا، لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، وهذا يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل عدم وضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

باب الثلاجة

- لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى لتقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- احرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في أسوأ الظروف.

- من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

وضع الطعام في الثلاجة

- لا تضع الطعام ساخنًا في الثلاجة، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

- إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

- افصل التيار الكهربي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع ونظفها واترك بابها مفتوحًا.