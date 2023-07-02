سبب ترك مساحة بين الثلاجة والحائط.. اعرف علاقته باستهلاك الكهرباء

يزداد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، بسبب كثرة الأجهزة المتصلة بالكهرباء والتي تعمب الأساس كمساع على تلطيف حرارة الجو سواء بحفظ الطام وتوفير الماء المثلج، وهو ما توفره الثلاجه بالتحديد.

ترك مسافة كافية بين الثلاجة والحائط لترشيد الاستهلاك

ومن الملاحظ أن تُترك مسافة بين الثلاجة والحائط لضرورة مهمة، أوضحها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدد تلك المساحة بأن تكون كافية وتتراوح من 10 إلى 15 سنتيمترا من خلف، وترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات عن اليمين واليسار، لافتا إلى أن هذه المسافات تعمل على زيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، وبالتالي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء من الثلاجة

ونصح جهاز مرفق الكهرباء المواطنين باتباع الخطوات الآتية لترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الثلاجة:

1- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر، وضعهم جنبًا إلي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

ويعمل ترشيد استهلاك الكهرباء على تقليل الاستهلاك بنسبة 25%.