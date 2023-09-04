رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضحكة خالدة.. «مارچينا» تصمم 7 لوحات لمشاهد من الزمن الجميل

كتب:

شروق مراد
08:59 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
إحدى لوحات مارچينا ميلاد

إحدى لوحات مارچينا ميلاد

رسمت مارچينا ميلاد صورة عن الماضي، من خلال مشاهدتها لأفلام الزمن الجميل، لتجسد مظاهر الحياة في الستينات والسبعينات، في 7 لوحات، تعبر كل لوحة عن مشهد، لا يزال خالد في أذهان الجمهور، بحسب ما روته صاحبة الـ23 عامًا لـ«الوطن».

عبرت «مارچينا» عن مظاهر الحياة الاجتماعية في الماضي، بتقنية «الهولى جرام» لعرض شخصيات المشاهد، بالإضافة للدمج بين تقنية الديجيتال و«المنوال»، ولمزيد من تفاصيل القصة، اضغط على الرابط.

اقرأ المزيد:

«مارچينا» تصمم 7 لوحات لمظاهر الحياة قديما.. «يا روايح الزمن الجميل»

«تعليم الوادي الجديد»: توزيع لوحات «لغة الإشارة» على مدارس المحافظة

إجراءات التصالح على مخالفة طمس لوحات السيارة واستخراج رخصة جديدة

«علوان» يعثر على كراسة رسم منذ عام 1950.. تحول صادم في لوحات صاحبها
بقلم شروق مراد