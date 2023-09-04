ضحكة خالدة.. «مارچينا» تصمم 7 لوحات لمشاهد من الزمن الجميل
كتب:
شروق مراد
08:59 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
إحدى لوحات مارچينا ميلاد
رسمت مارچينا ميلاد صورة عن الماضي، من خلال مشاهدتها لأفلام الزمن الجميل، لتجسد مظاهر الحياة في الستينات والسبعينات، في 7 لوحات، تعبر كل لوحة عن مشهد، لا يزال خالد في أذهان الجمهور، بحسب ما روته صاحبة الـ23 عامًا لـ«الوطن».
عبرت «مارچينا» عن مظاهر الحياة الاجتماعية في الماضي، بتقنية «الهولى جرام» لعرض شخصيات المشاهد، بالإضافة للدمج بين تقنية الديجيتال و«المنوال»، ولمزيد من تفاصيل القصة، اضغط على الرابط.