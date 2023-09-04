ضحكة خالدة.. «مارچينا» تصمم 7 لوحات لمشاهد من الزمن الجميل

رسمت مارچينا ميلاد صورة عن الماضي، من خلال مشاهدتها لأفلام الزمن الجميل، لتجسد مظاهر الحياة في الستينات والسبعينات، في 7 لوحات، تعبر كل لوحة عن مشهد، لا يزال خالد في أذهان الجمهور، بحسب ما روته صاحبة الـ23 عامًا لـ«الوطن».

عبرت «مارچينا» عن مظاهر الحياة الاجتماعية في الماضي، بتقنية «الهولى جرام» لعرض شخصيات المشاهد، بالإضافة للدمج بين تقنية الديجيتال و«المنوال»، ولمزيد من تفاصيل القصة، اضغط على الرابط.