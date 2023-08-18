إجراءات التصالح على مخالفة طمس لوحات السيارة واستخراج رخصة جديدة

قال الخبير القانوني، ربيع ميزار، المحامي بالنقض، إن مخالفة طمس لوحات السيارة تستوجب سحب الرخصة، وفي حالة التأكد أن طمس اللوحات ناتج عن عوامل الطقس التي ساهمت في اختفاء بسيط لأرقام اللوحات، فإنه في هذه الحالة يمكن التصالح على تلك المخالفة ودفع غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أما في حالة وجود شبهة جنائية لطمس اللوحات يتم وقف الرخصة 6 أشهر.

التصالح في مخالفة طمس لوحات السيارة

وأضاف ميزار، في حديثه لـ«الوطن»، وفي حالة دفع الغرامة والتصالح على مخالفة طمس لوحات السيارة، لابد أن تخضع السيارة للفحص الفني للموتور والشاسيه، للتأكد من موقف السيارة، وأنها لم يطرأ عليها أي تغيير في الموتور أو الشاسيه، وبعدها يتم إثبات ذلك في نموذج إعادة الفحص قبل أن يتسلم الرخصة الجديدة.

نصائح للتعامل مع طمس أرقام لوحة السيارة

ووجه الخبير القانوني نصائح للتعامل عند طمس لوحات السيارة بسبب ظروف الطقس أو غيرها من العوامل، وهي:

- التوجه إلى وحدة المرور التابع لها، والإبلاغ عن وجود طمس في أرقام لوحة السيارة.

- يقوم المرور بمراجعة أرقام السيارة المسجلة في رخصة تسيير السيارة.

- تبديل لوحات السيارة من المرور بعد التأكد من سلامة موقف مالك السيارة.

- في حال عدم رغبة مالك السيارة في الذهاب إلى المرور يجب أن يقوم بإظهار أرقام لوحة السيارة باستخدام البويات.

- لابد أن تكون أرقام وحروف السيارة ظاهرة ومكتوبة بشكل متناسق.

- في حال التلاعب في أرقام السيارة، فإنها جريمة تؤدي بصاحبها إلى الحبس بتهمة التزوير.

- سرعة تعامل مالك السيارة والذهاب إلى المرور عند ملاحظة طمس حروف وأرقام السيارة يرفع عنه المسائلة القانونية.