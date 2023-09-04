كيف خطفت جماهير الدوري السعودي لقطة الموسم؟.. «تركوا المباراة» (فيديو)

40 دقيقة من حبس الأنفاس، كان لكل مشجع هتافًا يدعم به فريقه، قبل أنّ تتوحد الصفوف بشكل سريع ومفاجئ، وتختلط ألوان القمصان الأزرق «الفتح» والأحمر «ضمك»، في مدرج واحد، دون النظر لانتماءات أو ألوان، في مشهد صنعه الدوري السعودي، في أولى مواسمه التاريخية.

جماهير الدوري السعودي تخطف الأنظار

قبل دقائق من اطلاق حكم المباراة صافرته، لإعلان انتهاء الشوط الأول من لقاء ضمك والفتح، ساد الصمت المدرجات، لتعلن الجماهير انتهاء موعدها مع المباراة، بالاصطفاف جنبًا إلى جنب، لأداء صلاة المغرب، بعدما تزامنت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمواجهة مع موعد الصلاة.

«لقطة الموسم».. هكذا اطلق عليها الجماهير، بعدما صالت وجالت مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بكلمات الإعجاب والثناء على المشهد الذي أسر قلوب الجميع، باعتبارها اللقطة الأبرز التي خطفت الأضواء من نجوم دوري روشن، بعد مرور 4 جولات فقط من بداية الموسم.

الدوري السعودي برعاية كبار نجوم كرة القدم

يبدو أن الدوري السعودي لن يكون استثنائيًا بالتدعيمات التاريخية التي أبرمها مع كبار نجوم كرة القدم فحسب، بل سيكون لجماهير دوري روشن دورًا في تغيير شكل التشجيع، باعتبارهما قوة لا يستهان بها في قائمة المشجعين الأبرز والأكثر حماسًا حول العالم.

ومنذ بداية الموسم يخطف الدوري السعودي أنظار العالم، باعتباره يملك أهم نجوم العالم في الوقت الحالي، بعد إبرام ميركاتو تاريخي، نجحت خلاله الأندية في ضم العديد من النجوم البارزين في القارة العجوز، لعل أبرزهم كريم بنزيما حامل لقب أفضل لاعب في العالم، إلى جانب نجولو كانتي من تشيلسي، نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وساديو ماني من بايرن ميونيخ، وقبلهم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.