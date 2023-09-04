مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بـ«الحوار الوطني»: الصحافة مهمة لبناء الدولة الحديثة

قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنَّ الجلسة الخامسة للجنة حقوق الإنسان التي عقدت أمس، ناقشت مواضيع ذات أهمية كبيرة منها وسائل الإعلام وتعددها وحيادتيها واستقلاليتها، بالإضافة إلى مناقشة العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والعلانية، موضحًا أنَّ حرية الرأي هي ركيزة أساسية نص عليها الدستور، وهي من أسس بناء الدولة الديمقراطية.

جلسة حقوق الإنسان

وأكّد «راغب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ النقاشات في جلسة الأمس اعتمدت على المواثيق الدولية والقواعد الدستورية فيما يخص حرية الرأي والتعبير، والمواضيع التي تمت مناقشتها لها أساس دستوري وتشريعي، مؤكّدا أنَّ الصحافة لها دور مهم في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

توصيات جلسة حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، حصلت «الوطن» على توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي من المقرر أن ترفع إلى مجلس الأمناء لبحثها ومناقشتها ، ثم صياغة التوصيات بصورة نهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

- إلغاء عقوبات الحبس في جرائم التعبير والرأي والنشر.

- النص على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في جرائم النشر.

- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

- إنشاء المفوضية المصرية لمنع التمييز.

- العمل على اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمكن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية.

- تشجيع حرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون، وع مراعاة سلامة الأمن القومي للبلاد.

- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير والتنوع الثقافي في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

- إعادة النظر في قانون العقوبات وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي وتحديد المفاهيم التي تشملها القوانين بحيث لا تكون مفاهيم مطاطة، تعطي المسؤولين الفرصة لتقييد الحريات.