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عضو أمناء الحوار الوطني: قانون الأحزاب السياسية يضم 32 مادة موزعة على 3 فصول

كتب:

حسن سمير
05:55 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

استعرض طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، من مقر انعقاد جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أبرز ما جاء اليوم خلال جلسات المحور السياسي لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

جلستان بالحوار الوطني اليوم

أشار «عبد القوي» خلال مقابلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن أمانة الحوار الوطني ستخصص جلستين لمناقشة هذه الملفات، لافتا الانتباه إلى أهمية الأحزاب السياسية في الحياة العامة، خاصة أن الدستور نص في مادته الخامسة على أن نظام الحكم في مصر بمشاركة الأحزاب السياسية، وأن قانون الأحزاب السياسية يضم 32 مادة موزعة على 3 فصول، وصدر حينما كان عدد سكان مصر 40 مليونا أما الآن فيبلغ 105 مليون مواطن».

قانون الأحزاب السياسية صدر

أوضح أن قانون الأحزاب السياسية صدر تحت رقم 40 لسنة 1977، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت العديد من المتغيرات، بينها ثورتي «يناير ويونيو»، ودستور 2014، فكان من الأهمية بمكان مناقشة قانون الأحزاب السياسية بعد مرور أكثر من 46 عاما على صدوره.

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