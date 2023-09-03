«الوطن» تنشر توصيات ومقترحات لجنتي الأحزاب وحقوق الإنسان في الحوار الوطني

حصلت «الوطن»، على مجموعة من التوصيات والمقترحات الأولية، التي شهدتها المناقشات الموسعة داخل لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، ضمن المحور السياسي، اليوم، في انطلاق الأسبوع السادس من مناقشات الحوار الوطني.

ومن المقرر أن ترفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الأمناء لبحثها ومناقشتها، ثم صياغة التوصيات النهائية التي من المقرر رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مقترحات لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني

جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين في لجنة الأحزاب السياسية، على النحو التالي:

- تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يشجع على الاندماج الحزبي

- السماح بإقامة تحالفات حزبية ذات صفة قانونية منصوص عليها

- فتح مسارات جديدة لتمويل الأحزاب ماديًا

- عدم قصر التمويل الحزبي على الاشتراكات

- بحث إمكانية توفير بند حكومي لتمويل الأحزاب- تخصيص مساحة زمنية أو مساحة نشر ثابتة للأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية

- خلق بيئة عامة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها

- السماح بإقامة أنشطة حزبية «ثقافية ورياضية واجتماعية» في مراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من المؤسسات الحكومية

- تسهيل إصدار الصحف والمواقع والقنوات الحزبية.

مقترحات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني

وفي لجنة حقوق الإنسان، جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين على النحو التالي:

- تشجيع حرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون، ومع مراعاة سلامة الأمن القومي للبلاد

- إلغاء عقوبات الحبس في جرائم التعبير والرأي والنشر

- النص على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في جرائم النشر

- إصدار قانون حرية تداول المعلومات

- إنشاء المفوضية المصرية لمنع التمييز

- العمل على اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمکن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية

- إعادة النظر في قانون العقوبات وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي وتحديد المفاهيم التي تشملها القوانين بحيث لا تكون مفاهيم مطاطة، تعطي المسؤولين الفرصة لتقييد الحريات

- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير والتنوع الثقافي في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.