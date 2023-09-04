«رياضة كفر الشيخ» تفوز بالمركز الأول في الدوري المعلوماتي الثقافي بمهرجان إبداع

فاز منتخب مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالمركز الأول في سباق مجال «الدوري المعلوماتي الثقافي»، بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع لعام 2023، والذي جرى تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أبطال المسابقة

ومن جانبه هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضه في كفرالشيخ، فوز فريق منتخب كفرالشيخ على بالمركز الأول بدعم و رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بعد أن شارك الفريق في منافسات قوية مع عدد كبير من الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء المنتخب وتدريباتهم المكثفة استعدادًا للمشاركة في المهرجان والأداء المذهل الذي قدمه المنتخب، حتى تمكن من تحقيق نتائج إيجابية والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

مهرجان إبداع

وأشار أيضا إلى أن مهرجان إبداع واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية والإبداعية، والذى يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات للتنافس وتبادل الخبرات خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس بها وتنوعها ويشمل المهرجان التسابق فى مجالات الابتكارات العلمية، والأفلام القصيرة، والرواية والخط العربى، والبحث الرياضى، والشطرنج، والكاريكاتير، والأشغال الفنية، والنحت، والتصوير الضوئي والزيتي، ومجال المراسل الإذاعي والتليفزيوني، والإنشاد الديني، والترانيم، والفنون الشعبية والمسرحيه وغيرها.

جدير بالذكر أن فريق منتخب كفرالشيخ الدوري المعلوماتي الثقافي يتكون من كلا من، أحمد يسرى منصور، مركز شباب سيدي سالم، وأحمد سمير ممدوح، مركز شباب مدينه قلين، ومحمود أحمد حامد، مركز شباب الفيروز بالرياض، وعمرو عبد الحميد، مركز شباب ابيوقا بدسوق، واسلام محمد نوفل، مركز شباب الرياض، وعمرو محمود فوزى، مركز شباب بيلا، من المشاركين ضمن فريق منتخب كفرالشيخ بتلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وفوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، وفريق عمل إدارة الشباب.