جامعة سوهاج تحصد جائزتين في مهرجان «إبداع 11 لطلاب الجامعات والمعاهد»

حصدت جامعة سوهاج جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي والراقص المتميز، وذلك بحفل ختام مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة للعام الحالي.

رئيس جامعة سوهاج يشكر جهد الشباب والرياضة

ووجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كا أوجه الدعم التي يقدمها لاكتشاف الطلاب المُبدعين والمتميزين، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعات وخارجها، مؤكدًا اهتمام الجامعة باكتشاف وتدريب المواهب الشابة، بهدف تخريج جيل مسلح بالعلم والفكر والإبداع والفن، ليكونوا حائط صد ضد الأفكار الفاسدة والمغلوطة والهدامة، ويصبحوا حملة لواء التنمية المستدامة لوطننا الغالي، ومشيدا بالجهد الذي بذله المدربين والمنظمين، لتمثيل الجامعة بهذا الشكل اللائق والمشرف.

اهتمام جامعة سوهاج بالأنشطة الطلابية

ومن جانبه، عبر الدكتور عبدالناصر ياسين عن عميق فخره بمنتخب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب، خاصة إدارة النشاط الثقافي والفني، لما تبذله من جهد متواصل، مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية، والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، معربًا عن تمنياته باستمرار دعم الفنون والثقافة بالجامعات المصرية.

مسابقة إبداع للانشطة

وقدم صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم للانشطة الطلابية، واكتشاف مواهب الطلاب وإظهارها، مضيفا أن مسابقة إبداع إحدى أهم الآليات لاكتشاف المُبدعين بمختلف المجالات الثقافية والفنية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها.

الطالب الفائز بالجائزة

وأوضحت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أنه حصد منتخب الجامعة للفنون الشعبية والطالب عمار عاطف عبدالجواد بكلية التربية الرياضية جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي والراقص المتميز، مضيفة أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية، مشيرة إلى أن حفل ختام المهرجان تضمن العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات المشاركة.