بعد حبيبة مرزوق.. عرض فرعوني يخطف الأنظار في افتتاح بطولة «أفريقيا للطائرة»

«أسبوع فرعوني مبهر»، هكذا استحق الأسبوع المنقضي اللقب عن جدارة، بعدما ضربت مصر موعدا من أجل إبهار العالم، من خلال الملاعب الرياضية المختلفة، وتحديدا الجمباز والكرة الطائرة، حيث كانت الحضارة المصرية هي بطل الحدث.

حبيبة مرزوق تخطف الأنظار بعرض فرعوني ببطولة العالم للجمباز

«حفيدة نفرتيتي»، هكذا أطلق عليها المتابعون حول العالم اللقب، بعدما تألقت بطلة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق على الأراضي الإسبانية، في حفل ختام بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بعرض فرعوني أصبح حديث العالم على مدار الأيام الماضية.

المصنفة الأولى على أفريقيا، ظهرت بملابس فرعونية، لتقدم عرضا موسيقيا مبهرا مستوحى من الحضارة الفرعونية، لتعكس الهوية المصرية لشكل ملكات العصر الفرعوني.

الفراعنة أبطال افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ومن إسبانيا إلى ستاد القاهرة الدولي، لم يختلف الأمر كثيرا، بعدما اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي قصت مصر شريط افتتاحها أمس الأحد، بمشاركة 15 دولة من القارة السمراء، أن يكون عرض الافتتاح على الطراز الفرعوني.

وظهرت مجموعة من الفتيات مرتديات الزي الفرعوني، ليقدمن عرضا مبهرا، لفت أنظار كافة الحضور، ليصبح «الفراعنة» هم أبطال الأحداث الرياضية خلال الأسبوع المنقضي، وتكون الهوية المصرية حاضرة في الملاعب الرياضية.