بطلة الجمباز حبيبة مرزوق: استوحيت فكرة العرض الفرعوني من موسيقى «الكباش»

قالت حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الأولمبية، إنها استوحت فكرة العرض الفرعوني الذي قدمته في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، من موسيقى طريق الكباش وأغنية «الأقصر بلدنا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»: أخدت الفكرة من موسيقي طريق الكباش وأغنية الأقصر بلدنا، أخدت منهم حاجات معينة حسيت أنهم هيوصلوا الفكرة بطريقة صح وهتكون ممتعة.

وأشارت إلى أنه في البطولة يجرى اختيار فتاة من كل قارة حتى تمثل بلدها، وجرى اختيارها من قارة إفريقيا لتمثيل مصر في البطولة لمدة دقيقة ونصف، موضحة أنها تفاجئت بعد انتهاء العرض بحالة انبهار من الجميع داخل صالة العرض، بينهم الجمهور الأسباني والأبطال المشاركين في البطولة.

ردود فعل غير متوقعة

وتابعت: «ردود الفعل في كل مكان غير متوقعة، الكل مبسوط بما فيهم صحابي وأهلي كانوا منبهرين ومبسوطين باللي حصل ودا شيءء أسعدنى جدًا»، موضحة أنها تحب لعبة الجمباز الإيقاعي منذ طفولتها فهي مختلفة وبها موسيقة، وتحتاج إلى قوة».