بطلة الجمباز حبيبة مرزوق تكشف عن كواليس مكالمتها مع مستشارة رئيس الجمهورية

أوضحت حبيبة مرزوق، بطلة الجمباز، أنها من قامت باختيار الموسيقى والملابس والتأليف في العرض الذي قدمته في ختام بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، مشيرًة إلى أنه تم اختيار فتاة من كل قارة لتمثل بلدها، فتم اختيارها من أفريقيا كبطلة للقارة حتى تمثل مصر في العرض العالمي.

تكريم وزير الشباب والرياضة ومكالمة مستشارة الرئيس

وأضافت مرزوق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، أنها سعيدة للغاية بتكريمها من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلة «تم تكريمي أمس من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأنا سعيدة للغاية بهذا التكريم، والوزير اتكلم معايا في كل تفاصيل العرض، وأيضا السفيرة الدكتور فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية، اتصلت بيا إمبارح عشان تهنيني».

دعم مستشارة الرئيس

وتابعت، «السفيرة فايزة أبو النجا، كلمتني وهنأتني على العرض، وأن العرض جميل ولفت الانتباه ليس فقط لرياضة الجمباز، ولكن لأشياء أخرى كثيرة، وسعدت كثيرا بدعمها لي وشرف كبير ليا إنها كلمتني لأن دا بمثابة دعم معنوي كبير ليا».

واستكملت «لم أتوقع الانتشار الكبير الذي حققه العرض الذي قمت به في البطولة ولكن بعد العرض لفت انتباه الكثير أننا كنا مشاركين في بطولة العالم، نظرًا لأن رياضة الجمباز لا تتمتع بشعبية كبيرة في مصر».