نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد قليل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ستكون متاحة لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، على موقعها الرسمي فور اعتمادها مباشرة برقم الجلوس على هذا الرابط.

ارتفاع نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ورصد وتجميع الدرجات تمت إلكترونيا وبدقة، والانتهاء من مراجعة وتجهيز نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2023، وحصل كل طالب على حقه كاملا، مؤكّدًا ارتفاع النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

وقال المصدر، إنَّ طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2023، سيحصلون على درجات النجاح في المادة الراسب بها، عدا بعض الطلاب سيحصلون على الدرجات الكاملة، ممن أجلوا امتحانات الدور الأول بسبب عذر قهري أو مرضي وتمّ قبوله.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الوطن

وفي إطار الخدمات التي نقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر «الوطن» على هذا الرابط بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل الأعوام السابقة.