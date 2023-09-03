عاجل.. «التعليم» تعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الليلة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بشكل نهائي، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الليلة 3 سبتمبر 2023.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأكد المصدر، لـ«الوطن» أنّه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، استعدادا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الليلة، لإعلانها رسميا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.