عاجل.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد قليل

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد قليل، بعد انتهاء الكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وتعلن وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، بيانا صحفيا بنسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا، ورابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقعها الرسمي.