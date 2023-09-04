5 نجوم غابوا عن ميركاتو أوروبا.. ما مصيرهم؟

قاسية هي كرة القدم، قد تسلبك مجدك وتسقط بك من سماء المجد إلى سابع أرض في ليلة وضحاها، ففي قانون تلك اللعبة، الغائب عن أندية القمة لا تبحث عنه الجماهير، وإن كان يملك موهبة لا تضاهيها أخرى.

على مدار السنوات الماضية، نالت مواهب نصيبًا من الشهرة والمجد، لكن القدر لم يبتسم لهم كثيرًا، فكانت للإصابات رأي والحظ السيء رأيًا آخر، لتذهب الموهبة سدى وتصبح طي النسيان.

هازارد بدون ناد

البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي ولاعب ريال مدريد السابق، كان حلمًا لأندية الصفوة في أوروبا، بعد رحلة استثنائية قضاها بين صفوف البلوز، قبل أن يخطفه ريال مدريد بصفقة قياسية، قيمتها قدرت بـ101 مليون يورو، والتي كانت الأعلى قيمها وقتها، لكنه لم يشارك على مدار 3 سنوات سوى في 76، وسجل 7 أهداف فقط، وبعد الاستغناء عنه لم يرتدي قميص أي ناد في الوقت الحالي.

دي خيا يواصل البحث

ديفيد دي خيا الذي أنهى رحلة 12 عامًا من حراسة مرمى مانشستر يونايتد، في نهاية الموسم المنقضي، يأتي على رأس قائمة نجوم لم تجد مستقرها حتى تلك اللحظة، رغم دخوله دائرة اهتمام ريال مدريد وعدد من أندية الدوري السعودي، على رأسها النصر، إلا أن قطار الميركاتو الأوروبي أغلق أبوابه بعد الوصول إلى المحطة النهائية، يوم الجمعة المنقضية.

وذلك رغم المسيرة الاستثنائية التي قدمها دي خيا بقميص مانشستر يونايتد، مسجلًا رقمًا قياسيًا بالمشاركة في 545 مباراة، نجح خلالها في المحافظة على نظافة شباكه 190 مرة، على مدار 12 عامًا.

راموس يقترب من السعودية

سيرجيو راموس الذي يعد أفضل المدافعين في أوروبا على مدار السنوات الماضية، أنهى رحلته مع باريس سان جيرمان، بعد نهاية الموسم الجاري، ولم ينتقل إلى أي ناد في الوقت الحالي، بعدما خاض 48 مباراة بقميص البي إس جي، مسجلًا 6 أهداف فقط، ويعد أقرب من أي وقت للانتقال إلى الدوري السعودي، قبل أيام من إغلاق الميركاتو السعودي.

هدف الأهلي بدون عقد

موسى ماريجا أنهى علاقته بالهلال السعودي، قبل أسابيع قليلة، ليشعل صراعًا بين عدد من الأندية، التي كانت ترغب في الحصول على خدماته، بينها الأهلي، لكنه كان يفضل الانتقال إلى أوروبا، وبعد إغلاق الميركاتو الأوروبي، بات بلا ناد أو عروض حتى تلك اللحظة.

شمايكل ضمن القائمة

كاسبر شمايكل في الوقت الحالي، غير مرتبط بأي ناد، بعد انتهاء رحلته مع نيس الفرنسي، ورغم ارتباط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، لكنه فشل في الوصول إلى اتفاق مع أي من الأندية التي ترغب في ضمه.