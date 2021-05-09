هازارد يشارك تجربته مع نيسان «ليف» الكهربائية

شارك اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، تجربته الكهربائية لإلهام المزيد من السائقين للانضمام إليه والتحول إلى سيارة كهربائية بنسبة 100%.

يعترف إيدن، وهو أب لأربعة أطفال، بأن أطفاله كانوا عاملاً دافعًا كبيرًا وراء قراره بالانضمام إلى ثورة السيارات الكهربائية، حيث كان اختيار قيادة سيارة «ليف» مدفوعًا بالطموح لتأمين مستقبل أكثر نظافة لعائلته.

قال هازارد: «بصفتي أبًا، من واجبي تجاه أطفالي أن أكون قدوة يُحتذى بها، وهناك العديد من الإجراءات الإيجابية التي يمكننا القيام بها، مثل اختيار سيارة كهربائية، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الكوكب والناس، ويعتبر هازارد، سفير نيسان العالمي».

وأضاف نجم ريال مدريد «أكبر فائدة من سيارة LEAF هي مجموعة نقل الحركة الكهربائية بنسبة 100%، ما يجعلني فخوراً بكوني سائق EV وشريك لشركة نيسان، ونحن جميعًا بحاجة إلى إجراء تغييرات اليوم لتأمين مستقبل كوكب الأرض».

منذ تجربته مباشرة للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المركبات الكهربائية على البيئة، يرغب إيدن في مشاركة تجربته على أمل تشجيع المزيد من السائقين على التحول إلى التنقل الكهربائي.

في المرة الأولى التي اختبرت فيها سيارة نيسان ليف مع سائق سباقات الفورمولا إي «أوليفر رولاند» العام الماضي، أعجب إيدن بتسارعها وقوتها، وعزز مشاهدة للمركبة الكهربائية قراره باختيار سيارة كهربائية.

ويضيف «هازرد» أن «هناك العديد من الأشياء التي أستمتع بها حول سيارتي LEAF، إنها تبدو رائعة من الداخل والخارج - المظهر الخارجي متطور، والداخل يبدو مستقبليًا وتجربة القيادة مثيرة للإعجاب على أقل تقدير».

وقالت شركة نيسان «بمساعدة إيدن، هدفنا هو إلهام الناس لاتخاذ إجراءات إيجابية من أجل الكوكب، وفي عام 2021، نستمر في تثقيف السائقين حول التأثير طويل المدى الذي يمكن أن يحدثه».

وأضفافت الشركة أن «إيدن» هو واحد من أكثر من 500 ألف من مالكي LEAF الذين لديهم انضم إلى الثورة في ElectrifyTheWorld ونريد أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع.

ومع دخولنا العقد الثاني من الكهربة، نحن مصممون على إتاحة مستقبل أكثر استدامة للجميع، ونعمل على توسيع عروض السيارات الكهربائية لدينا ووضعنا هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني عبر عمليات شركتنا ودورة حياة منتجاتنا من خلال 2050.