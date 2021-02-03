لاعب من زجاج.. هازارد يعود إلى مستشفى ريال مدريد مجددا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، إصابة جناح الفريق الدولي البلجيكي، ايدين هازارد على مستوى الفخذ الأيسر.

وقال الريال في بيانه الرسمي: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لإيدين هازارد، من قبل الجهاز الطبي، أنه يعاني من إصابة في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر، في انتظار تطور حالته».

ويعاني اللاعب البلجيكي، صاحب الـ30 عاما، منذ انضمامه للريال من لعنة الإصابات، وكأنه مصنوع من زجاج.

إذ تعرض لعدة إصابات منذ انضمامه للنادي الملكي، ولم يستطع النجم البلجيكي لعب 7 مباريات على التوالي منذ انضمامه للفريق، وكانت مشاركته في مباراة هويسكا يوم السبت لتكون المرة الأولى التي يشارك فيها في 7 مباريات على التوالي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم، أن مدة غياب اللاعب البلجيكي ستتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع تقريبا.

وبذلك ينضم هازارد لقائمة مصابي الريال، التي تضم أيضًا كل من رودريجو، فالفيردي، فاسكيز، وكارفخال، فيما عاد المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس مؤخرًا للتدريبات الجماعية.

وشارك إيدين هازارد في 13 مباراة، رفقة ريال مدريد، الموسم الجاري، من إجمالي 30 مباراة خاضها النادي الملكي الإسباني هذا الموسم في مختلف البطولات.

وكان هازارد قد انتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد، قادمًا من تشيلسي في صيف 2019، ومنذ انتقاله إلى الميرينجي، عاني النجم البلجيكي من كثرة الإصابات ليشارك في 35 مباراة فقط مع ريال مدريد طوال مسيرته مع الفريق الإسباني الكبير، وسجل 4 أهداف فقط.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الجاري، برصيد 40 نقطة.