أغرب من الخيال.. درس قاسي من جماهير ليون للاعبيها بعد السقوط برباعية (فيديو)
كتب:
نانسي علي
11:47 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
جماهير نادي ليون
مشهد غير مألوف، اعتبره الكثيرون درسا قاسيا في كرة القدم، منحه لاعبي نادي ليون الفرنسي، للجميع، عقب سقوطهم المدوي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي، برباعية لخدف.
مشهد صادم بعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان
بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، وقف اللاعبون أمام مدرجات جماهيرهم، ليمسك قائد الجماهير، الذي يُعرف بمسمى «الكابو» بمكبر الصوت، ويوجه نقدا لاذعا للاعبين، قبل أن يهتف المشجعون بشكل جماعي ضدهم.
وقوف اللاعبين منحيين الرأس، أمام آلاف الجماهير في واحد من الدوريات الخمس الأكبر في العالم، كان مشهدا مرعبا، وصفه بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنه «أغرب من الخيال»، يعكس مدى احترام الفريق لجماهيره، واحتواء غضبهم بعد الهزيمة المذلة أمام باريس سان جيرمان.
September 3, 2023
وضع كارثي يعيشه نادي ليون في الدوري الفرنسي
الوضع الكارثي الذي يعيشه النادي العريق في فرنسا، باحتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب «ليج 1» هذا الموسم، بعد برصيد نقطة وحيدة من 4 مباريات، بعد تلقيه 3 هزائم، واكتفاءه بتعادل وحيد، جعل اللاعبين يقفون في حالة استسلام تام لهجوم رابطة مشجعي نادي ليون، لمنحوا درسا في عالم الساحرة المستديرة، عنوانه «كرة القدم تُلعب من أجل الجماهير».