أغرب من الخيال.. درس قاسي من جماهير ليون للاعبيها بعد السقوط برباعية (فيديو)

مشهد غير مألوف، اعتبره الكثيرون درسا قاسيا في كرة القدم، منحه لاعبي نادي ليون الفرنسي، للجميع، عقب سقوطهم المدوي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي، برباعية لخدف.

مشهد صادم بعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان

بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، وقف اللاعبون أمام مدرجات جماهيرهم، ليمسك قائد الجماهير، الذي يُعرف بمسمى «الكابو» بمكبر الصوت، ويوجه نقدا لاذعا للاعبين، قبل أن يهتف المشجعون بشكل جماعي ضدهم.

وقوف اللاعبين منحيين الرأس، أمام آلاف الجماهير في واحد من الدوريات الخمس الأكبر في العالم، كان مشهدا مرعبا، وصفه بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنه «أغرب من الخيال»، يعكس مدى احترام الفريق لجماهيره، واحتواء غضبهم بعد الهزيمة المذلة أمام باريس سان جيرمان.

وضع كارثي يعيشه نادي ليون في الدوري الفرنسي

الوضع الكارثي الذي يعيشه النادي العريق في فرنسا، باحتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب «ليج 1» هذا الموسم، بعد برصيد نقطة وحيدة من 4 مباريات، بعد تلقيه 3 هزائم، واكتفاءه بتعادل وحيد، جعل اللاعبين يقفون في حالة استسلام تام لهجوم رابطة مشجعي نادي ليون، لمنحوا درسا في عالم الساحرة المستديرة، عنوانه «كرة القدم تُلعب من أجل الجماهير».