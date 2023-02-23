يمكن مشاهدة مباراة نانت الفرنسي ويوفنتوس في الدوري الأوروبي في إياب ملحق دور الـ16 ثمن نهائي البطولة، اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 مساءًا بتوقيت دولة الإمارات، ويذاع في المغرب في تمام الساعة 6.45 مساءًا.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن»، لمحبي كرة القدم وعشاق الساحرة، كيف تشاهد مباراة نانت الفرنسي ويوفنتوس في الدوري الأوروبي؟، وهي كالتالي:

وينطلق لقاء اليوم على ملعب لا البو جوار في فرنسا، ويطمح الفريقان في تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية.

كيف تشاهد مباراة نانت الفرنسي ويوفنتوس في الدوري الأوروبي؟

ويمكن مشاهدة مباراة نانت الفرنسي ويوفنتوس في الدوري الأوروبي، عبر شاشة بي إن سبورتس، بصوت المعلق حفيظ دراجي، حيث أعلنت القناة عن نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كما يمكن مشاهدة مباراة نانت الفرنسي ويوفنتوس في الدوري الأوروبي من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله، ويأمل فريق نانت في تحقيق الفوز بمشاركة نجم خط الهجوم اللاعب المصري مصطفى محمد، والذي نجح فى المباراة الماضية في صناعة هدف التعادل.