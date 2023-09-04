قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم جنين.. و«سرايا القدس» ترد

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، حسب تقرير لمراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، ولاء السلامين، أشارت فيها إلى أنّ «سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا قيد الإنشاء لأحد المواطنين».

«سرايا القدس» تستهدف القوات الإسرائيلية

وأضافت أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية استهدفت اعتقال أحد المطلوبين في المدينة، فيما ردت «سرايا القدس» باستهداف القوات الإسرائيلية الخاصة بالرصاص، فور وصولها إلى أطراف مخيم جنين.

وأشارت إلى أن «اشتباكات عنيفة تدور حاليًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة سيدة وشاب، بينما اقتحمت قوة إسرائيلية منزل قيادي فلسطيني».

اقتحام مخيم جنين

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر «قناصين»، تزامنًا مع اقتحام لمخيم جنين، لتمشيط المدينة، متوقعة أن تشهد الساعات المقبلة تصعيدا كبيرا، حال عدم تحقيق قوات الاحتلال لأهدافها من عملية الاقتحام.