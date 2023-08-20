الخارجية الفلسطينية: خطة الاحتلال لـ«تطوير القدس» تهدف إلى تهويد المدينة

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطوير شرقي مدينة القدس، هي في الأساس خطة عنصرية تستهدف تعميق تهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها في كافة المجالات، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين، وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس، وتعزيز البؤر الاستيطانية.

استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، إن هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة «أسرلتها» وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة، وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، تكريساً لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أي مفاوضات.

تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة، بل إنها تسعى من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، خلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.