الأهلي والاتحاد والمصري.. صراع الكرة المصرية ينتقل إلى الملاعب النسائية

من ملاعب الرجال إلى كرة الهوانم، كان الطريق طويلًا من أجل انتشار الكرة النسائية في جميع أنحاء المحروسة، في ظل وقوف العادات والتقاليد عائقا أمام كل موهبة تحاول الخروج من عباءة المجتمع، الذي حكم على الفتاة التي تمارس كرة القدم بأنها «مسترجلة».

الأهلي يشارك لأول مرة في التاريخ في دوري الكرة النسائية

ويبدو أن الحلم الذي طال انتظار تحقيقه، بات واقعا ملموسًا، بعدما قررت الأندية الشعبية تكوين فرق نسائية للدفاع عن ألوانها في الدوري المصري للكرة النسائية خلال الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

بعد قرار بيراميدز والمقاولون العرب والإسماعيلي الموسم الماضي، بالانضمام للأندية التي فتحت ذراعيها للفتيات لممارسة اللعبة، وفي مقدمتهم وادي دجلة والطيران، قررت الأندية الشعبية ومنها الأهلي والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري اللحاق بركب المنافسة النسائية، ليسجلوا الظهور الأول في البطولات المحلية، ويمنحون آملا جديدا لنشر اللعبة بشكل أوسع.

الجماهير تترقب موعد انطلاق دوري الكرة النسائية

ورغم أن كرة القدم النسائية تملك العديد من المواهب المحترفة في أوروبا والخليج، وعلى رأسهم سارة عصام أشهر محترفة مصرية، إلا أن وجود الأندية الشعبية في المنافسة، سيخلق نوعا أكثر إثارة وشغفا في المنافسة، كما سيفتح باب المدرجات أمام الجماهير، والمنتظر أن تساند فرقها بحثا عن انتصارات جديدة في لعبة مختلفة.

وتنتظر الجماهير انطلاق الموسم الجديد الذي لم يتحدد موعده بعد، من أجل رؤية الفتيات بقمصان الأندية الشعبية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، ليصبح موعدا مرتقبا، سيكون نقطة تحول للكرة النسائية في مصر.