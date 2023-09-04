عاجل.. 7 لاعبين يغادرون معسكر الأهلي.. اعرف التفاصيل

غادر سباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق المُقام حاليًا في النمسا، بسبب الانضمام للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، خلال فترة التوقف الدولي، المقرر أن تبدأ غدا الاثنين، وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

7 لاعبين يغادرون معسكر الأهلي للانضمام للمنتخب

وعلم « الوطن سبورت» أن سباعي الأهلي يغادر معسكر النمسا من أجل منتخب مصر، بواقع 4 لاعبين للمنتخب الأول، و3 لاعبين للمنتخب الأولمبي».

واختار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أربع لاعبين بالأهلي للتواجد مع معسكر الفراعنة المُقرر انطلاقه غدًا الإثنين، وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا يوم الجمعة المُقبل، في ختام مباريات دور المجموعات بالتصفقات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ويوم 12 من هذا الشهر أمام تونس.

فيما يتواجد 3 لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأولمبي وهم حمزة علاء، وأحمد نبيل كوكا، ورأفت خليل، استعدادًا لمواجهة منتخب روسيا للمحليين ديا يوم 7 سبتمبر الجاري فى معسكر السويس الذى ينطلق غدا الإثنين ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024، علي أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الروسي يوم 11 من نفس الشهر في ختام المعسكر .