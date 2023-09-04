ارتفاع أعداد الركاب المنقولين جوا في الشركات الوطنية لـ75.7%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوي عام 2021/ 2022، وجاءت أهم مؤشراتها ما يلي:

عدد المطارات

- بلغ عدد المطارات المصرية التي تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطارا.

- بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة161 ‏طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.

‏ 193,5 ألــف رحلة طيران في2022

‏- بلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات الركاب و البضائع للشركــات الوطنيـــة ‏بـ المطـــارات 193,5 ألــف رحلة عـــــام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5%، وكـان للقـطاع الـعام/ الأعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحـلات 150,5 ‏ألـف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف ‏رحلة بنسبة 22,3%.‏

- بلـغ إجمـــالي الحــركة الـدوليــة والمحليـة للركـاب بالشركات الوطنية 14,0مليــون ‏راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكــــان للقطاع العــام / الأعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب، بيـنما بلغ عدد الركاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 30,6%.‏

151,7 ألف طن بضائع منقولة جوا في 2022

- بلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4%، وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة لـ القطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.