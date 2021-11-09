«مصر للطيران» تسير 69 رحلة على متنها 7004 ركاب غدا

تسير مصر للطيران، غدًا، 69 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من «الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازبلانكا، أبوظبي، الدوحه، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبي، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بيروت، نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن».

كما سيرت مصر للطيران، 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7004 ركاب.