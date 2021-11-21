«مصر للطيران» تسير 71 رحلة داخلية ودولية على متنها 7607 ركاب غدا

تسير مصرللطيران غدا الاثنين الموافق 22 نوفمبر 71 رحلة جوية بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، واشنطن، دبي، الكويت، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، باريس، روما، فيينا، برشلونة، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، الخرطوم، عمَان، بيروت، نيروبي، الشارقة، أديس أبابا، البحرين.

22 رحلة داخلية لشرم الشيخ وأسوان

كما تسير شركة مصر للطيران غدا 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و4 رحلات شحن جوي وتنقل جميع هذه الرحلات 7607 ركاب.