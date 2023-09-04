محافظ الوادي الجديد يلتقي عددا من الوفود المشاركة بفعاليات «طريق الحرير» بالصين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته للصين مباحثات مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة بفعاليات تأسيس «تحاد طريق الحرير للمدن السياحية»، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.

تعاون اقتصادي وتنموي مشترك بين الوادي الجديد والصين

وثمّن محافظ الوادي الجديد، المساعي الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للإنضمام إلى تحالف «بريكس»، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص المجتمع الدولي لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتنموي مع القاهرة، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية.

كما دعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة والتعرف عن قرب على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة على أرضها، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية.

محافظ الوادي الجديد يجري جولة سياحية لبحث سبل التعاون المشتركة

من ناحية أخرى، قام محافظ الوادي الجديد بجولة لعدد من المعالم السياحية والاستثمارية بمقاطعة (Jingdezhen) الصينية، شملت زيارة مزارع الشاي والمتحف الكبير والأسواق الشعبية؛ لبحث أوجه الاستفادة من الخبرات والثقافات في المجالات الزراعية والسياحية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة لتعزيز تنمية وتطوير المجالين.