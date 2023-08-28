قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة، في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة

إدارة الداخلة التعليمية 220 درجة

إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

إدارة بلاط التعليمية 200 درجة

إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن ذلك يأتي من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وحرصا على مصلحتهم.

فتح التقديم للمدارس الدولية

وعلى الجانب الآخر، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية «I.p.s»، بداية من 26 أغسطس 2023، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%، حيث تم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال «fs1 ، fs2» والصف الأول الابتدائي «year 1»، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.