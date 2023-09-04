وزير العمل يزور أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم، اللواء أحمد عبدالسلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون والاستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

إصدار وتأمين كل المخرجات الثبوتية

وتناول الاجتماع، تناول كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كل المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة، وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دروعًا تذكارية.

وأوضح عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أنَّه عقب الاجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام، جميع أقسام المجمع والذي تبلغ مساحته 570 ألف متر مربع، وتفقد مراحل الإنتاج بالمجمع والإصدارت المميكنة، وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.

وشاهد وزير العمل، مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور المركز التكنولوجي لصناعة الهولوجرام «ثنائي وثلاثي الأبعاد»، وأيضًا آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن إنتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ وزير العمل أشاد بهذا الصرح الكبير الذي يسهم في تأمين كل الإصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها، وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030، كما وجه الإدارات المختصة بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب، وشهادات قيد العمل، ومخالصات سداد مستحقات العمالة غير المنتظم، وتراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة وغيرها من وثائق الوزارة.

من جهته، أكّد اللواء أحمد عبدالسلام، أنَّ المجمع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، إذ يتمّ إنتاج 12 ألف طن ورق سنوياً لصالح انتاج أوراق البنكنوت والوثائق المؤمنة، مؤكّداً الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لدعم استراتيجية الدولة لـ التحول الرقمي والميكنة.

وأضاف أنَّ مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها، وأنَّه تأسس في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي افتتحه في أبريل 2021 باعتباره نواة لتوصيل كل الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كل قطاعات الدولة، وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصري.

رافق وزير العمل، في اللقاءات حسين صبري البكباشي مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد عبدالفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، ومحمد حسين مدير إدارة التعاقدات.