وزير العمل يتفقد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لمتابعة أعمال تطويره

تفقد وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الخميس، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة، لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والبوابة الرئيسية للمركز، والوقوف على آخر مستجدات عملية التطوير ومجريات العمل.

ووجه الوزير، بتطوير الورش الموجودة بالمركز، لإنشاء معامل تدريب حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتأسيس معامل لغات، وورش لمهن الخياطة والتفصيل، والذكاء الاصطناعي، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف وغيرها، وأن تعتمد خطة تطوير المركز على أن تكون شهاداته معتمدة دوليا.

تجهيز الورش والمعامل

كما وجه الوزير بتجهيز الورش والمعامل بالإمكانيات اللازمة، لاستخدامها في اختبارات برامج الفحص المهني المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وخلال جولته، وجه الوزير شحاتة بسرعة الانتهاء من الورش التدريبية وتجهيزها لتكون جاهزة لاستقبال المتدربين في أسرع وقت ممكن وفقا للمعايير والاشتراطات اللازمة، وتوفير المعدات والأدوات المخصصة لذلك، طبقا لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى عمل وحدة مخازن جديدة ملحقة بالمركز.

كان في استقبال الوزير؛ أشرف مرزوق، معاون الوزير، المشرف العام على المركز القومي للسلامة، وأكد أن العمل جارِ ومستمر على تنفيذ التوجيهات لسرعة الانتهاء من المعامل والورش التدريبية وفق الخطة الموضوعة في الأوقات المحددة، وذلك لتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية، ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

إجراء القياسات البيئية المختلفة للمخاطر

كما أشار إلى قيام المركز القومي بإجراء القياسات البيئية المختلفة للمخاطر داخل بيئة العمل من خلال معامل المركز المتخصصة ومجموعة متميزة من الباحثين.

رافق الوزير خلال جولته، المهندس وائل عبد الصبور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب المهني بالوزارة، وأحمد معروف، مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة، ومنى فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث، وهاجر محمد موافي، الأمين العام للمركز، ومجموعة من العاملين والمختصين.