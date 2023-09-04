رئيس «الأوكراني للحوار»: كييف تتابع باهتمام لقاء الرئيسين التركي والروسي

أوضح الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن أوكرانيا تعول من خلال الزيارات الدبلوماسية تحقيق نتائج بتقريب التفاف دولي حول وجهة نظرها في حل الأزمة وتحقيق معدلات السلام، وبالتالي تتابع باهتمام لقاء الرئيسين التركي والروسي وخاصة في ملف الحبوب.

فتح تمثيل دبلوماسي في أفريقيا

وأضاف أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أوكرانيا قررت تفعيل دور وزارة خارجيتها من خلال فتح تمثيل دبلوماسي لها في أفريقيا وهذا تأكيد على أنها بدأت تدرك أهمية القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات دول القارة في العلاقات الموجودة بأوروبا وأمريكا.

إرباك في مواقف بعض الدول

وتابع أن هناك إرباكا في مواقف بعض الدول لأن مصالحها هي ميزانها وهدفها الحفاظ على أمنها القومي وعدم وجود أي تهديدات تخص توجهاتها أو علاقاتها الاستراتيجية، كما أن بريطانيا والصين لهما تأثير كبير جدًا، ومن الواضح أن الدور البريطاني موازٍ للدور الصيني.