ماذا تعرف عن متحور بيرولا الجديد؟.. انتشر في بريطانيا والدنمارك

يراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم، عن كثب متحور «بيرولا» المعروف علميًا باسم «BA.2.86»، الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وقال أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في كلية «جونز هوبكنز ميلمان» للصحة العامة، إنَّ متحوّر بيرولا من فيروس كورونا هو نسخة من أوميكرون، ويحتوي على أكثر من 30 طفرة، ويوضح هذا العدد من الطفرات أن المتحور تطور بشكل سريع.

وأضاف خبير الأمراض المعدية، أنَّ تلك المتغيرات الجينية التي يحتوي عليها متحور بيرولا، ستمنع قدرة الجهاز المناعي على التعرف على عليه ومهاجمته بشكل فعال، حتى في حالة تطعيم الشخص.

متحوّر بيرولا يثير القلق في العالم

وأضافت ماريا فان كيرخوف، قائدة العمليات الفنية المتخصصة بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، أنَّه من الصعب على الخبراء معرفة مدى سرعة انتشار بيرولا، نظرًا للانخفاض في دقة الاختبارات الفيروسية والمراقبة في جميع أنحاء العالم.

بيرولا ينتشر في الدنمارك وبريطانيا

وفي الدنمارك، ظهرت الحالات الأولى للإصابة بمتحور بيرولا، وقال معهد ستاتنز سيروم إنَّه يختبر المتحور لتقييم ما إذا كان يشكل تهديدا أم لا، مشددًا على أنَّه لا يوجد حتى الآن أي دليل يثبت أنَّ بيرولا يسبب مرضًا أكثر خطورة.

وفي بريطانيا، أكّد مسؤولو وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من اجل التأكد من خصائص متحور بيرولا البيولوجية، إذ لا يمكن إجراء الدراسات الوبائية بشكل دقيق حتى يكون هناك عدد كبير من الحالات المصابة التي يجب تضمينها، معربين عن أنَّ متحور بيرولا قد يكون أكثر قدرة على التهرب من الاستجابة المناعية للأشخاص.