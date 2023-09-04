من هو رستم أميروف وزير دفاع أوكرانيا الجديد؟.. يتحدث 6 لغات

عقب إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تعيين وزير دفاع الجديد في البلاد، أثار القرار الكثير من التساؤلات حول الشخص الذي تم اختياره لهذا المنصب الهام، فمن هو رستم أميروف وزير دفاع أوكرانيا الجديد؟، الذي ينحدر من أصول تترية مسلمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تحول هام في سياسة أوكرانيا

وتعتبر تلك الخطوة تحولًا هامًا في السياسة الأوكرانية، حيث يأتي أميروف ليحل محل الوزير السابق أوليكسي ريزنيكوف، ويعتبر أميروف شخصية سياسية ذات خلفية متنوعة، حيث كان له دور بارز في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بشأن صفقة الحبوب، وكان أيضًا عضوًا في لجنة المفاوضات الأوكرانية مع روسيا خلال فترة بدء اندلاع الأزمة في فبراير 2022، وهدف هذه المفاوضات كان التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع.

وبحسب تقرير رويترز، ولد في سمرقند في أوزبكستان لعائلة من تتار القرم تم ترحيلها من شبه جزيرة القرم آنذاك في الأربعينيات، ومنذ عام 2020، أصبح أميروف عضوًا في فريق عمل الحكومة الأوكرانية الذي يعمل على استراتيجية إنهاء الوجود الروسي شبه جزيرة القرم.

رستم أميروف وزير دفاع أوكرانيا الجديد

بالإضافة إلى دوره في المفاوضات مع روسيا، شغل رستم أميروف وزير دفاع أوكرانيا الجديد، مناصب سياسية مهمة، حيث كان عضوًا منتخبًا في البرلمان عن حزب هولوس ونائب رئيس بعثة أوكرانيا للبرلمان الأوروبي، يتميز أميروف أيضًا بمهاراته اللغوية، حيث يجيد التحدث بست لغات منها العربية بشكل بسيط، إلى جانب الإنجليزية والروسية والأوكرانية والتركية ولغة تتار القرم.