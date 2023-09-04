مصطفى قمر يكشف سبب عدم مشاركة ياسمين عبد العزيز بالجزء الثاني لـ«حريم كريم»

أعرب الفنان مصطفي قمر عن سعادته البالغة، بعد تحقيق فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم»، إيرادات مرتفعة وردود فعل واسعة من قبل الجمهور، خاصة أن العمل هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذى عرض قبل 18 عاما.

سبب تحمس مصطفي قمر للجزء الثاني من حريم كريم

وقال مصطفي قمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحمس لفكرة الجزء الثاني على الرغم من عدم اقتناع باقي فريق العمل، ولكن مع إصراره على تقديمه عقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج علي إدريس، والسيناريست زينب عزيز، إلى أن انتهوا من العمل عليه، لتقديم خلطة متنوعة ما بين فريق عمل الجزء الأول وجيل الشباب الذي انضم إليهم في الأحداث، ليكون فيلما ملائما للعائلة المصرية والعربية.

سبب عدم مشاركة ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من حريم كريم

وعن عدم مشاركة ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من «حريم كريم»، تابع مصطفي قمر: «ياسمين عبد العزيز لم تعتذر عن المشاركة ولكن مش موجودة في الفيلم؛ لأن المؤلفة زينب عزيز كاتبة الجزء التاني دراميًا بشكل معين، هي كاتبة إن يكون كريم أرمل، عشان عايزة تخلق قصص حب جديدة عنده، وعايزين نشوف كريم بأحاسيس مختلفة، ولما كبر بقى بيشوف المرأة بشكل مختلف».