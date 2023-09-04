متخصص في الشؤون الإفريقية: الأوضاع في غرب القارة تقلق موريتانيا والمغرب

قال المختار ولد الشين، المتخصص في الشؤون الإفريقية من موريتانيا، إن موريتانيا مرتبطة بمنظمة دول الساحل الخمس، وترأس هذه المنظمة الدولية وهي تتأثر بشدة بكل ما يحدث غرب إفريقيا، ومع توالي الانقلابات العسكرية فإن ذلك يؤسس لتقدم الحركات الجهادية المسلحة.

هجرة غير شرعية وجريمة منظمة

وأضاف «الشين»، خلال مداخلة ببرنامج «حديث المغرب العربي»، والذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن موريتانيا تتابع الوضع وهذه الانقلابات المفاجئة سواء في النيجر أو الجابون والتي تشكل عدم استقرار ورؤية لهذه الدول، وعدم الاستقرار السياسي والانقلابات والانفلات الأمني يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، لأنه منذ سنوات ومنطقة الساحل أصبحت مركز كل أنواع الجريمة من تهريب مخدرات وسلاح وتبييض أموال، وكذلك الخلايا النائمة التي تنشط في هذه الأحوال.

وتابع ولد الشين، أن هذه الانقلابات أربكت أسواق غرب إفريقيا ونشط من عمل الجماعات الخطيرة، وكذلك جماعات داعش المتواجدة في موزانبيق، وهي ليست بعيدة منها، والمغرب كذلك قلقة جدا وتتتابع الوضع عن كثب.