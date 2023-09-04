«الآثار» تُصدر قرارين بتشكيل لجنتين بهيئة التنشيط وصندوق السياحة

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارين وزاريين، بتشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والحوكمة، في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان عنها، أنّ واحدة من اللجنتين، تضم 3 من أعضاء مجلس الإدارة التابعة له اللجنة من ذوي الخبرة، يختارهم مجلس كل منهما، ويكون للجان الاستعانة بمن تراه لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وأوضحت الوزارة، أنّ اللجنتين تختصان بمباشرة مناقشة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية التي يعدها رئيس هيئة تنشيط السياحة، أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه، وتقديم تقرير بذلك لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، وتلقي تقارير المراجعة الداخلية التي تقدم لذات المجلس بموجب الخطة، وتقديم المقترحات بما يكفل رفع مستوى وكفاءة الأداء.

وأضافت وزارة السياحة، أنّ اللجنتين تختصان بتلقي التقارير التحليلية الربع سنوية للأداء الفعلي، التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة، أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه، مقارنة بالخطط السنوية واستخلاص النتائج منها، وتقديم المقترحات بشأنها لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، إضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج اجتماعاتها للعرض على مجلس الإدارة التابعة له.

وتابعت الوزارة أنّه وفقا للقرارات التي أصدرها وزير السياحة، فمن المقرر أن تختار كل لجنة بين أعضائها رئيسا لها في أولى جلسات انعقادها، وتُعقد كل منها اجتماعاتها 4 مرات سنويا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة التابعة له اللجنة.