«تنشيط السياحة» تبدأ حملة للترويج لزيارة مصر خلال مباريات الدوري الإنجليزي

قالت وزارة السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، أطلقت حملة دعائية للمقصد السياحي المصري، خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024، الذي بدأت أولى مبارياته يوم 12 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 19 مايو 2024.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

الإعلان عن مصر خلال المباريات مدتها دقيقتان

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه الحملة الدعائية، تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة، ويتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب، التي ستُقام عليها المباريات وتنقلها القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة، ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لكافة مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأنه الأعلى مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

الهدف من الحملة الدعائية الترويج للمدن السياحية المصرية

ومن جهته أوضح محمد محسن، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، المشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة)، بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبوسمبل بمحافظة أسوان.