وزير السياحة والآثار يفتتح دير الشهيد مار جرجس المجمع في قنا بعد تطويره

افتتح الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، دير الشهيد مار جرجس «المجمع» الأثري بمركز نقادة، بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره.

واستمع الوزير ورئيس المجلس الأعلى للآثار، لشرح مفصل من الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، عن الدير.

وأكد الأنبا بيمن أن الدير الشهيد مار جرجس المجمع الأثري بمركز نقادة يقع على الضفة الغربية للنيل بزمام البحري قامولا «حاجر صوص»، ويعد من أهم الأديرة في تاريخ رهبنة برية الأساس، ومن أكبر الأديرة وأكثرها اتساعا بين مجموعة أديرة المنطقة.

مجمع مار جرجس في نقادة

وترجع تسمية الدير الأثري مارجرجس بـ«المجمع» إلى كونه يقوم على إدارة مجموعة من الأديرة بالمنطقة، وهو مجمع الكنائس والرهبان، فلا يوجد دير على مستوى الصعيد به 5 كنائس سواه، وتم بناء الدير في نهاية القرن الرابع أو بداية القرن الخامس الميلادي والذي بدأ بكنيسة واحدة لصلاة نساك جبل الأساس، ويتكون من 5 كنائس غير القلالي، وهي كنيسة مارجرجس وكنيسة ماريوحنا وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الملاك غبريال وكنيسة الملاك ميخائيل وهي مندثرة.

هيكل السيدة العذراء

وكنيسة مار جرجس هي الكنيسة الرئيسية للدير، والتي بنيت عام 1925، من الطوب الأجر والطوب اللبن، وتتكون من 4 أروقه تغطيها 16 قبة، وتحتوي على مدخلين و4 هياكل هي هيكل السيدة العذراء، وهيكل الشهيد مار جرجس، وهيكل الشهيد ماري مينا، وهيكل الشهيد أبانوب.

وكنيسة مار يوحنا تتكون من 3 أروقة وتغطيها 12 قبة غير منتظمة الشكل الخارجي، وتحتوي على مغطس، وكنسية السيدة العذراء تقع بين كنيسة مار جرجس ومبنى القلالي، وهي كنيسة صغيرة تم اكتشافها في حفائر عام 2002 - 2003، وكنيسة الملاك غبريال التي تقع شرق كنيسة مار يوحنا، وجنوب كنيسة مار جرجس، وتظهر معالمها في أرضية الدير بعض أجزاء من أساس جدرانها، أما الكنيسة الخامسة فهي كنيسة الملاك ميخائيل كما ذُكرت في المراجع فهي مندثرة.

كما يضم الدير مجموعة من قلالي الرهبان، وهي عبارة عن مجموعة من الحجرات في الناحية الغربية والناحية الجنوبية يغطيها القباب، وتفتح أبوابها على ممر أقل ارتفاعًا من ارتفاع الحجرات ومغطى بالقباب الصغيرة.