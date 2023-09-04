الحوار الوطني يناقش ملف اتحادات الطلاب وتمكين الشباب سياسيا الخميس المقبل

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة سوف تناقش يوم الخميس، 7 سبتمبر، سبل تطوير ملف اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية، وفرص تمكين الشباب سياسيًا، باعتبار هذا الملف قضية مهمة تشغل الشباب في الجامعات والمدارس في الوقت الحالي.

جلسات لجنة الشباب

وأضاف فتحي، في بيان له، أن الخميس المقبل يمثل ثاني جلسات لجنة الشباب بالحوار الوطني بعنوان «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، وسوف تكون بحضور ممثلي الأحزاب وأساتذة الجامعات ورؤساء الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات للاستماع للشباب، وذلك لمناقشة التحديات والاقتراحات لتطوير ملف اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية وفرص تمكين الشباب سياسيًا.

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في بيان له، أن الملفات التي سوف يتم مناقشتها الخميس المقبل تشغل الشباب في الجامعات والمدارس في الوقت الحالي، وهي مهمة جدا في ملف تمكين الشباب التي تسعى الدولة المصرية لتطويره ومعالجة المشكلات المتواجدة به.

الحوار الوطني

وانطلقت أمس جلسات الحوار الوطني، للأسبوع السادس، بعد رفع توصيات المرحلة الأولى إلى رئيس الجمهورية، وتم مناقشة قانون الأحزاب السياسية فيما يخص لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، ومناقشة ملف دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير فيما يخص لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.